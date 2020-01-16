В Николаеве была произведена разводка Ингульского, Варваровского и понтонного мостов. Об этом сообщает местное издание Новости-N.

Причиной разводки моста стал вывод с акватории Николаевского судостроительного завода десантного корабля Юрий Олефиренко. Корабль заходил на завод для планового ремонта.

Отмечается, что традиционно во время разводки мостов в центре Николаева образовались огромные автомобильные пробки.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве развели мосты для прохода корабля ВМС

Напомним, 7 августа 2019 года в Николаеве начался плановый ремонт крупнейшего десантного корабля ВМС Украины Юрий Олефиренко. Это судно способно проводить десантирование более 150 бойцов, или до 10 единиц бронетехники, или перевозки до 250 тонн грузов. Для огневой поддержки морской пехоты он вооружен реактивными системами залпового огня и 30-мм автоматическими пушками.

Тогда отмечалось, что ремонт десантного корабля станет первым для Николаевского судостроительного завода после полной выплаты задолженности по зарплате.

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Источник: korrespondent.net