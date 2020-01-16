В Нью-Йорке самолет экстренно приземлился из-за дыма в двигателе

В Нью-Йорке в международном аэропорту Ньюварк из-за проблем с двигателем совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании United Airlines, пишет в четверг, 16 января, NJ.

У самолета произошли проблемы с двигателем сразу после вылета.

"Проблемы с двигателем заставили рейс United Airlines совершить экстренную посадку в четверг утром в международном аэропорту Ньюварк", - говорится в сообщении.

Авиакомпания сообщила, что самолет безопасно приземлился, а пассажиры покинули воздушное судно без каких-либо проблем.

This is the regular speed version of the incident pic.twitter.com/BrZJmiOq2O — Gabby (@gabby_guzy) 16 января 2020 г.

Как сообщалось, на юге Турции российский пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за задымления. Самолет российской компании Nordwind Airlines, летевший из Москвы, совершил жесткую посадку в Анталье.

В этот же день в аэропорту города Галифакс в Канаде самолет израильской авиакомпании El Al экстренно приземлился из-за дыма в двигателе.

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Источник: korrespondent.net