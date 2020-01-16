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16. 01. 2020

В Трускавце шесть человек отравились в ресторане

В городе Трускавец шесть человек отравились после посещения ресторана Золотая гора. Об этом сообщает Львовский областной лабораторний центр Минздрава в четверг, 16 января.

Зарегистрировано шесть случаев острой кишечной инфекции среди лиц, которые накануне питались в ресторане Золотая гора в городе Трускавец. Больные находятся на амбулаторном лечении. У всех больных сходные клинические признаки, которые характеризуются расстройствами желудочно-кишечного тракта и повышением температуры тела, – говорится в сообщении.

Специалисты центра начали эпидрасследование и организовали комплекс противоэпидемических мероприятий.

С целью установления этиологической причины возгорания осуществлен отбор материала для лабораторного исследования, – добавили в областном центре.

Ранее в городе Борислав Львовской области с пищевым отравлением были госпитализированы 14 человек. Все они посещали ресторан РАТ, ели пиццу, салат Цезарь и другие блюда. У большинства пациентов выявлена сальмонелла.

Также сообщалось о массовом отравлении на свадьбе во Львове. С симптомами острой кишечной инфекции госпитализированы 11 человек.

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Источник: korrespondent.net
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