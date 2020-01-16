В Днепропетровской области остановили рейдерский захват предприятия

В Днепропетровской области полиция разоблачила схему рейдерского захвата предприятия на семь миллионов гривен. Об этом в четверг, 16 января, сообщает пресс-служба полиции области.

По данным следствия, двое мужчин-родственников 27 и 50 лет завладели имуществом общества с ограниченной ответственностью, в частности долей конечного бенефициарного собственника в размере более семи миллионов гривен.

Также они, пользуясь своим служебным положением, совершили покушение на завладение имуществом еще двух обществ.

Правоохранители установили, что один из участников рейдерского захвата - экс-директор предприятия-соучредителя с долей в уставном капитале размером 0,01%.

"Узнав о том, что конечный бенефициарный собственник инвестировал в предприятие значительные средства, он вступил в преступный сговор со своим родственником для осуществления рейдерского захвата", - добавили в полиции.

Для своих махинаций соучастники привлекли госрегистратора и нотариусов из Киева.

Полицейские задокументировали, что в мае-июне 2018 года для захвата предприятий на основании подложных документов фигуранты совершили заведомо неправомочные сделки. Регистрационные действия были внесены в Единый госреестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

По месту жительства обоих фигурантов на территории Киева и Киевской области были проведены обыски.

Злоумышленникам объявлены подозрения по нескольким статьям и теперь грозит наказание сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Ранее сообщалось, что киевлянин присвоил жилой комплекс на 55 млн через рейдерскую схему.

Напомним, что ранее в Минюсте заявили об окончании эпохи рейдерства. В Украине уже не действуют рейдерские группы, но еще встречаются единичные случаи рейдерства, говорит Малюська.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net