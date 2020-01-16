Нардепы просят СБУ проверить "запись Гончарука"

Народные депутаты от фракции Слуга народа обратились к СБУ с призывом проверить обнародованные аудиозаписи якобы "разговора" премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Слитые" записи получили большой общественный резонанс, считают в фракции.

"Сегодня группа народных депутатов обратилась к СБУ, чтобы установить источники происхождения упомянутой информации, законность ее получения и то, имеет ли запись признаки монтажа", – сказала представитель Кабинета министров в парламенте Елена Шуляк.

По ее мнению, в случае, если записи окажутся настоящими, то получить их могли тремя путями: "в рамках уголовного расследования, которого нет; в рамках контрразведывательной деятельности; при установлении технических средств в помещениях чиновников, где проводятся совещания".

Напомним, вечером 15 января и утром 16 января в сети появились три аудиозаписи, на которых зафиксирован якобы голос Алексея Гончарука, где он общается с представителями НБУ. На записи глава Кабмина говорит, что он "полный профан в экономике".

Утром в четверг сам Гончарук заявил, что против президента Зеленского и правительства Украины недоброжелателями ведется целенаправленная кампания.

Корниенко: "запись Гончарука" касается неплохих вещей

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net