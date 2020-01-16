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16. 01. 2020

Родные пленников ОРДЛО пришли под Офис президента

 
Под зданием Офиса президента в четверг, 16 января, прошла акция "Украина своих не бросает" в поддержку пленных, которые до сих пор удерживаются на оккупированных территориях Донбасса, фото публикует LB.ua.
 
Актвисты, среди которых близкие пленных,  принесли плакаты с надписями: "Свободу пленным", "Бездейственность убивает", а также  фотографии их родственников или знакомых, которые до сих пор находятся у сепаратистов.
 
"Это - акция единства и сплоченности всех, кто причастен к этой трагедии, для тех, кто в плену и на свободе, для кого плен стал неотъемлемой частью жизни. Для жен и матерей, которые годами продолжают бороться за своих близких", - сообщили организаторы акции.
 

Cмотрите фотогалерею: Родные пленников ОРДЛО пришли под Офис президента

 
Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявляла, что в январе 2020 должен пройти новый обмен пленными.
 
Как известно, 29 декабря между ОРДЛО и Киевом прошел обмен плеными. Был освобожден 81 человек, 76 из которых вернулись в Украину. Киев передал сепаратистам 124 человека.

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Источник: korrespondent.net
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