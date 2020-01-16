Под зданием Офиса президента в четверг, 16 января, прошла акция "Украина своих не бросает" в поддержку пленных, которые до сих пор удерживаются на оккупированных территориях Донбасса, фото публикует LB.ua.

Актвисты, среди которых близкие пленных, принесли плакаты с надписями: "Свободу пленным", "Бездейственность убивает", а также фотографии их родственников или знакомых, которые до сих пор находятся у сепаратистов.

"Это - акция единства и сплоченности всех, кто причастен к этой трагедии, для тех, кто в плену и на свободе, для кого плен стал неотъемлемой частью жизни. Для жен и матерей, которые годами продолжают бороться за своих близких", - сообщили организаторы акции.

Cмотрите фотогалерею: Родные пленников ОРДЛО пришли под Офис президента

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявляла, что в январе 2020 должен пройти новый обмен пленными.

Как известно, 29 декабря между ОРДЛО и Киевом прошел обмен плеными. Был освобожден 81 человек, 76 из которых вернулись в Украину. Киев передал сепаратистам 124 человека.

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Источник: korrespondent.net