Павел Климкин нашел новую работу

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин получил новую должность в Украинском институте будущего. Об этом говорится на сайте организации.

"К команде Украинского института будущего (UIF) присоединился украинский политик, дипломат, а также министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин", - говорится в сообщении.

Он будет руководить Программой европейских, региональных и российских исследований, которую UIF вводит с января этого года.

Целью этой программы будет системное моделирование вызовов, стоящих перед Украиной в сферах безопасности и внешней политики, подготовка сценариев и стратегических рекомендаций по менеджменту существующих и потенциальных рисков для политических и деловых кругов. Направления исследований - противодействие агрессии РФ против Украины, Черноморская безопасность, позиционирование Украины в регионе Центральной и Восточной Европы и комплексная интеграция в европейское и трансатлантическое пространство.

Напомним, депутаты несколько раз голосовали за отставку Климкина. Сначала Верховная Рада провалила отставку Климкина. Парламент не поддержал постановление Зеленского об увольнении Климкина. Хотя министр ранее написал заявление на отставку.

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Источник: korrespondent.net