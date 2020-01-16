Иранский генерал объяснил ложь о причине крушения самолета МАУ

Иранский генерал Амир Али Хаджизадех, чьи войска контролировали ракетную систему, которая сбила авиалайнер МАУ, пояснил, что Тегеран скрывал правду о причине авиакатастрофы для защиты своей национальной безопасности. Об этом в четверг, 16 января, пишет Business Insider.

Так, Хаджизадех заявил, что ложь была нужна, чтобы улучшить безопасность Ирана.

"Потому что, если бы мы сказали все, как есть, наша система воздушной обороны была бы искалечена, а наши ребята начали бы сомневаться во всем", - сказал он.

Автор публикации отмечает, что иранский генерал очевидно имел в виду, что иранская противоракетная оборона была бы подорвана из-за отсутствия уверенности в себе после такой катастрофической ошибки, а не потому что какая-то техническая ошибка вывела бы из строя оружие.

К слову, нынешние слова генерала контрастируют с его заявлением, которое он сделал на прошлой неделе. Тогда он говорил, что чувствует большой позор и "хотел бы сам умереть", чтобы не видеть последствия авиакатастрофы.

Хаджизадех входит в силы иранских "Стражей исламской революции", могущественной военизированной структуры, которая отчитывается напрямую перед верховным лидером страны.

Напомним, накануне президент Ирана извинился за задержку с признанием в сбитии самолета.

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Источник: korrespondent.net