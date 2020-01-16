Лента RSS
Подписаться на ленту
16 января 2020, четверг, 20:54
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,37
16. 01. 2020

В ООС перекрыли производство суррогатной водки

 
Сотрудники СБУ разоблачили в зоне операции Объединенных сил изготовление и сбыт контрафактного алкоголя, которого выявили на сумму более 1,5 млн гривен, пишет пресс-центр ведомства в четверг, 16 января.
 
"В районе проведения операции Объединенных сил Служба безопасности Украины блокировала сбыт масштабной партии опасного для жизни и здоровья граждан контрафактного алкоголя. Ориентировочная стоимость обнаруженного фальсификата составляет более 1,5 миллиона гривен", - говорится в сообщении.
 
"Бизнес" наладили трое жителей Донетчины. Они закупали алкоголь сомнительного качества в подпольных производителей региона. Фальсификат хранили на складских помещениях, расположенных в Славянске и в одном из окрестных сел. Сбывали контрафакт владельцам ряда торговых точек области.
 
Выявлена документация преступной деятельности, а также  10 тонн водки, разлитой в 23 тыс. бутылок различной емкости, с поддельными акцизными марками без соответствующих документов.
 
Открыто дело по статье о незаконном изготовлении, хранении, сбыте подакцизных товаров. Устанавливаются источники происхождения подделки и все лица, причастные к реализации контрафакта.
 
Недавно в Винницкой области разоблачили крупное производство контрафактного алкоголя. Злоумышленники продавали фальсификат через интернет по всей территории Украины 
 
Также сообщалось, что в Черкассах разоблачили группу лиц, которые продавали контрафактный элитный алкоголь по умеренным ценам и без акцизных марок.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.