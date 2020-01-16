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16. 01. 2020

В тумане. Сеть посмеялась над "записями Гончарука"

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на "аудиозапись разговора" якобы премьер-министра Алексея Гончарука о президенте Владимире Зеленском.

Больше всего украинцев рассмешили якобы "слова Гончарука" о "тумане в голове", "профане в экономике" и "индексе оливье".

Cмотрите фотогалерею: В тумане. Сеть посмеялась над "записями Гончарука"

Напомним, вечером 15 января и утром 16 января в сети появились три аудиозаписи, на которых зафиксирован якобы голос Алексея Гончарука, где он общается с представителями НБУ. На записи глава Кабмина говорит, что он "полный профан в экономике".

Утром в четверг сам Гончарук заявил, что против президента Зеленского и правительства Украины недоброжелателями ведется целенаправленная кампания.

Корниенко: "запись Гончарука" касается неплохих вещей

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Источник: korrespondent.net
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