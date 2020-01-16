"6 мільйонів сердець" - таку пам'ятну церемонію, присвячену Міжнародному дню пам'яті жертв Голокосту, провела депутатська група Верховної Ради України з міжпарламентського співробітництва з Державою Ізраїль.

На церемонії виступив також посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.

- Сьогодні ми з гордістю носимо шестикутну Зірку Давида. Але не жовту зірку ганьби, ми підняли на свій прапор блакитну зірку незалежної єврейської держави, - сказав посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон. - Ми високо цінуємо боротьбу керівництва України проти антисемітизму - він знизився за останній рік на 75%. Але потрібно зробити більше, особливо в школах і ВНЗ, тому що побутовий антисемітизм все ще існує.

Почесний консул Ізраїлю в Західному регіоні України Олег Вишняков у свою чергу нагадав про тисячі українців, які рятували євреїв під час нацистської окупації 1941-44 рр:

- Коли гітлерівці зрозуміли, що можуть безкарно вбивати, а люди не будуть протестувати проти цього, вони втілили свій страшний план, що позбавив життя понад 6 мільйонів євреїв, - сказав Олег Вишняков. - Найстрашніше, що може з нами трапиться - це черстве серце і байдужість до інших. Зворотний бік любові - це не ненависть, це - байдужість. Зворотний бік життя - ніяк не смерть, а байдужість до цього самого життя. І життям інших .

У завершальній промові Олег Вишняков підкреслив роль українських праведників у порятунку євреїв:

- Але були в той час і інші люди. Люди з теплим серцем і великою душею. Люди, які стали еталоном людяності - Праведники народів світу. Вони рятували невинних, іноді ціною власного життя. Серед праведників народів світу - 2544 українці, - зазначив почесний консул.

На завершення церемонії прозвучала поминальна молитва, після чого запалили пам'ятні свічки та всі присутні вшанували пам'ять жертв Голокосту хвилиною мовчання.

Cмотрите фотогалерею: У парламенті України вшанували пам'ять жертв Голокосту

Источник: korrespondent.net