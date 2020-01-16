Лента RSS
Подписаться на ленту
16 января 2020, четверг, 20:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,37
16. 01. 2020

В Счетной палате США заявили о незаконности заморозки помощи Украине

Американская Счетная палата в четверг, 16 января, опубликовала доклад, в котором говорится о незаконности решения администрации президента США Дональда Трампа о замораживании финансовой помощи Украине, сообщает Интерфакс.

"Мы пришли к выводу, что административно-бюджетное управление (администрации президента – ред.) нарушило Закон 1974 года о бюджете Конгресса и контроле за его изъятием", - говорится в документе.

Как известно, Счетная палата США выполняет функции аудиторского и аналитическо-следственного органа Конгресса Соединенных Штатов.

Напомним, 19 декабря Конгресс США утвердил обвинительное заключение в отношении Трампа в рамках процедуры импичмента.

Причиной для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.
 
Ранее в отношении Трампа официально выдвинули два основных обвинения по делу об импичменте: в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.