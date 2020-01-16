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16. 01. 2020

Стало известно о состоянии освобожденных из плена украинцев

 
В клинике Феофания в Киеве все еще находятся на лечении 12 освобожденных из плена украинцев, рассказал главный врач больницы Игорь Семенов, пишет в четверг, 16 января,  Укринформ.
 
"Из 64 человек на сегодняшнее утро 12 ... Завтра будут выписаны еще три человека, а остальные по определенным дням на следующей неделе", - сказал врач.
 
По его словам, четыре человека продолжат лечение в санатории Лесная поляна.
 
Клиника почти выполнила программу, которую планировали.
 
"Мы оздоровили определенных людей, которые нуждались в операциях, провели плановые операции. Все, кто нуждался в этой помощи, они ее получили", - заверил врач.
 
Сейчас только один человек, который нуждается в эндопротезировании, не получил этой операции, поскольку больница не закупает соответствующие импланты. По этому поводу отрабатывается решение по дальнейшему лечению этого больного в другом учреждении.
 
Еще ожидаются результаты сложных обследований относительно одного человека, чтобы выписать программу лечения и доставить его на реабилитацию, сказал главный врач.
 
На обследование освобожденных из плена было потрачено более 3 млн грн.
 
"А в расходнике мы имели 1 млн 600 тыс. Это все запасы, которые мы имели, и люди сдавали свои средства для того, чтобы обследовать этих людей, потому что они не имели средств, откуда заплатить", - сказал Семенов.
 
Ранее врач клиники Феофания заявлял, что большинству освобожденных из плена украинцев некуда идти.
 
Напомним, Владимир Зеленский подписал указ, которым украинцам разрешат лечиться в Феофании.
 
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Источник: korrespondent.net
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