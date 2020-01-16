Стало известно о состоянии освобожденных из плена украинцев

В клинике Феофания в Киеве все еще находятся на лечении 12 освобожденных из плена украинцев, рассказал главный врач больницы Игорь Семенов, пишет в четверг, 16 января, Укринформ.

"Из 64 человек на сегодняшнее утро 12 ... Завтра будут выписаны еще три человека, а остальные по определенным дням на следующей неделе", - сказал врач.

По его словам, четыре человека продолжат лечение в санатории Лесная поляна.

Клиника почти выполнила программу, которую планировали.

"Мы оздоровили определенных людей, которые нуждались в операциях, провели плановые операции. Все, кто нуждался в этой помощи, они ее получили", - заверил врач.

Сейчас только один человек, который нуждается в эндопротезировании, не получил этой операции, поскольку больница не закупает соответствующие импланты. По этому поводу отрабатывается решение по дальнейшему лечению этого больного в другом учреждении.

Еще ожидаются результаты сложных обследований относительно одного человека, чтобы выписать программу лечения и доставить его на реабилитацию, сказал главный врач.

На обследование освобожденных из плена было потрачено более 3 млн грн.

"А в расходнике мы имели 1 млн 600 тыс. Это все запасы, которые мы имели, и люди сдавали свои средства для того, чтобы обследовать этих людей, потому что они не имели средств, откуда заплатить", - сказал Семенов.

Ранее врач клиники Феофания заявлял, что большинству освобожденных из плена украинцев некуда идти.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ, которым украинцам разрешат лечиться в Феофании.

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Источник: korrespondent.net