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16. 01. 2020

Зеленский подписал указ о новом призыве в армию

 
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым возраст призыва согласуется с требованиями Закона "О воинской обязанности и военной службе" , пишет Офис президента в четверг, 16 января.
 
Указ определяет сроки проведения призывов на срочную военную службу и увольнении в запас срочников.
 
Также указ предусматривает призыв на срочную военную службу лиц, не достигших 18 лет, в соответствии с требованиями статьи 15 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
 
Военнослужащие срочной службы не направляются для прохождения службы в район проведения ООС  и проходят службу исключительно на мирной территории Украины.
 
В то же время, согласно статье 20 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", на военную службу по контракту принимаются граждане в возрасте от 18 лет. Военнослужащие военной службы по контракту участвуют в боевых действиях.
 
Таким образом, этим указом возраст лиц, призываемых на срочную военную службу, уравнивается с возрастом лиц, принимаемых на военную службу по контракту, в соответствии с законодательством.
 
Напомним, в ВСУ планируют подготовить на две тысячи больше сержантов, чем это было в текущем году, и довести их количество до 7730. 
 
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Источник: korrespondent.net
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