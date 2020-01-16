На границе с Россией заблокировали схему переправки мигрантов в Украину

Сотрудники СБУ заблокировали канал нелегальной миграции с территории Российской Федерации, который организовали трое жителей Луганщины и несколько россиян. Об этом в четверг, 16 января, сообщает пресс-служба СБУ

"Сообщники из России подыскивали "клиентов" - выходцев из одной из стран Центральной Азии. Злоумышленники вне пунктов пропуска переправляли мигрантов в Украину. Стоимость незаконных услуг составляла 400 долларов с каждого "туриста": половину суммы они платили в России, остальное ‒ после прибытия в нашу страну", - говорится в сообщении.

Двух участников нелегальной схемы и четырех мигрантов правоохранители задержали во время очередной попытки пересечения государственной границы.

Правоохранители возбудили уголовное дело, продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что на границе с Россией задержали индийцев-нелегалов. Они попали в Россию самолетом, а позже проникли на территорию Украины.

Также сообщалось, что в Закарпатской области пограничники задержали две группы нелегалов из стран Азии общей численностью 24 человека. Они пытались попасть в Словакию.

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Источник: korrespondent.net