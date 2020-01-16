Базу данных украинцев с госпортала слили в сеть - омбудсмен

Персональные данные украинцев, которые были загружены в Единый портал вакансий государственной службы, оказались в свободном доступе. Об этом в четверг, 16 января, сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена.

Отмечается, что персональные данные граждан (копия паспорта и других от сканированных документов, которые лицо загружает в Единый портал вакансий государственной службы career.gov.ua) находятся в свободном доступе.

"С целью установления фактических обстоятельств по поручению Уполномоченного работниками Департамента в сфере защиты персональных данных осуществляется мониторинговый визит к Национальному агентству Украины по вопросам государственной службы, которое в соответствии с законодательством осуществляет администрирование Единого портала вакансий государственной службы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по результатам мониторингового визита будут осуществлены соответствующие меры реагирования.

Ранее сообщалось, что Facebook допустил утечку данных более 267 млн пользователей.

Перед этим в открытом доступе оказались данные 885 миллионов человек. Утечка произошла в системе хранения данных американской компании First American Financial Corporation.

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Источник: korrespondent.net