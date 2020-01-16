Лента RSS
Подписаться на ленту
16 января 2020, четверг, 23:31
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,37
16. 01. 2020

Зеленского пригласили на годовщину освобождения Освенцима

 
Президент Владимир Зеленский встретится с президентом Польши Анджеем Дудой перед чествованием 75-летия освобождения концентрационного лагеря Освенцим 27 января, пишет в четверг, 16 января, Польское радио.
 
Также с Дудой встретятся президент Израиля Реувен Ривлин и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
 
На торжества приглашены также королевские пары из Нидерландов и Испании и премьер-министр Франции. 
 
Россиийского президента Владимира Путина не пригласили на церемонию, страну на мероприятии представит посол в Варшаве.
 
Также на торжестве ожидается присутствие бывших заключенных концентрационного лагеря, по предварительной информации – около 200 человек.
 
Напомним, президент Владимир Зеленский 20 декабря провел телефонный разговор с польским коллегой Анджеем Дудой.
 
Ранее польский президент Анджей Дуда высказал ожидания от сотрудничества с властью Владимира Зеленского.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.