Лента RSS
Подписаться на ленту
16 января 2020, четверг, 23:31
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,37
16. 01. 2020

Иран готов передать Киеву тела погибших украинцев

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф вечером в четверг, 16 января, провел телефонные переговоры с главой Министерства иностранных дел Украины Вадимом Пристайко. Он сообщил о готовности отправить в Украину тела погибших в авиакатастрофе украинцев, сообщает пресс-служба Министерство иностранных дел Ирана.

"Министры иностранных дел Ирана и Украины обсудили по телефону последние события, связанные с катастрофой украинского самолета", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что "Зариф заявил о готовности иранской стороны отправить тела погибших украинских граждан и привлечь украинских специалистов для расшифровки черных ящиков".

В свою очередь, Пристайко поблагодарил иранскую сторону за сотрудничество по всем ключевым вопросам.

Ранее сообщалось, что страны, чьи граждане погибли в ходе катастрофы, выдвинули Ирану пять требований.

Накануне в Украине заявили, что Иран не отвечает на запросы Киева по черным ящикам.

Как сообщалось, 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.