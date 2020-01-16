В Украине зафиксировали рост безработицы

В Украине за месяц количество безработных увеличилось почти на 50 тысяч человек, данные приводятся за декабрь 2019 года, пишет в четверг, 16 ноября, Госстат.

Так, в декабре прошлого года было официально зарегистрировано 338,2 тысяч безработных, что на 49,3 тысяч больше, чем в ноябре 2019 года.

При этом за ноябрь количество безработных выросло на 29,6 тысяч.

По данным статистического ведомства, количество вакансий в декабре сократилось до 59,0 тысяч (в ноябре 80,9 тысяч), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию - 6,0 (в ноябре -6,0).

В то же время 25 декабря министр экономики Тимофей Милованов заявлял, что в Украине растет уровень занятости.

Снижение количества безработных украинцев Госстат фиксировал в сентбре 2019 года. Тогда в сравнении с аналогичным периодом 2018 года уровень безработицы сократился и составил 7,8%.

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Источник: korrespondent.net