Милованов рассказал о взятке в $10 миллионов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов признался, что ему предлагали взятку в размере 10 млн долларов, сообщил политик в Facebook в четверг, 16 января.

По его словам, взятку ему предлагали за назначение руководителя одного из государственных предприятий.

Милованов утверждает, что это самая крупная сумма, которую ему предлагали за время работы министром. Он пояснил, что все назначения и увольнения совершает лично сам.

"Я отказал десяткам, если не сотням таких просьб. Иногда просят мягко, иногда через друзей, бывает предлагают взятки… иногда угрожают политически, медийно, или даже физически", - написал чиновник.

Отметим, накануне Тимофей Милованов вступился за премьер-министра Алексея Гончарука, который попал в скандал с аудиозаписью.

Также Корреспондент писал о зарплате Милованова за декабрь, которая составила более 200 тысяч гривен.

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Источник: korrespondent.net