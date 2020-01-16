Гончарук призвал уволиться имитаторов бурной деятельности в НАПК

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал уволиться тех членов Национального бюро по предотвращению коррупции, которые лишь имитируют бурную деятельность, сообщает пресс-служба правительства в четверг, 16 января.

Об этом глава Кабмина заявил, представляя нового главу НАПК - Александра Новикова.

"Человеку, который борется с коррупцией на топ-должностях, точно будет нелегко. Но в профессиональной компетентности господина Новикова не сомневаюсь - уверен, что у него получится обеспечить честную, прозрачную и, самое главное, эффективную работу ведомства. У руководителя НАПК должна быть нулевая толерантность к коррупции! Так же, как и у остальных работников Агентства", - цитирует Кабмин премьера.

Гончарук обратился ко всем работникам НАПК.

"Все те, кто имитируют бурную деятельность, делают вид, что насыщено работают и проверяют информацию для "галочки" - не тратьте наше время, пишите заявление на увольнение сразу!", - сказал он.

Напомним, 15 января правительство назначило новым председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александра Новикова.

Еще сообщалось, что Посольство Соединенных штатов Америки поприветствовало назначение нового руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Источник: korrespondent.net