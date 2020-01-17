Гончарук внес кандидатуру на пост главы Минрегиона



На данный момент Шмыгаль занимает должность главы Ивано-Франковской областной госвударственно администрации.



Напомним, ранее стало известно, что министр развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об отставке. Данную информацию подтвердила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.



В сети обсуждают аудиозапись "совещания Гончарука"

"Алена Бабак действительно написала заявление об отставке по собственному желанию", - рассказала она агентству Интерфакс-Украина.

Премьер-министр Алексей Гончарук подал в Верховную Раду представление о назначении вице-премьер-министром - министром развития общин и территорий Дениса Шмыгаля, сообщает Страна в четверг, 16 января.