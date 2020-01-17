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17. 01. 2020

Скончался рисовавший карты для Властелина колец сын Толкина


Кристофер Толкин, сын британского писателя Джона Толкина, скончался во Франции в возрасте 95 лет. Об этом сообщило Международное общество Толкина в Twitter в четверг, 16 января.
 
Кристофер – третий и младший сын автора романов Хоббит, или Туда и обратно и Властелин колец. Именно он нарисовал знаменитые карты к Властелину колец, которыми были иллюстрированы все издания.
 
Кристофер Толкин также был самостоятельным признанным писателем. Однако прославился он в большей степени благодаря доработке произведений отца.
 
Так, Кристофер доработал и опубликовал незаконченный Сильмариллион и выпустил 12-томную Историю Средиземья. Сын Толкина известен и как переводчик ряда скандинавских саг, в том числе Саги о Хервер и Хейдреке.

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Источник: korrespondent.net
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