Трамп отреагировал на начало суда по импичменту

"Это обман. Я думаю, что это будет очень быстро", – ответил американский лидер на вопрос журналистов, что он ожидает от процесса по импичменту и сколько, на его взгляд, это займет времени.
Напомним, 16 января в Сенате США официально началось судебное разбирательство по обвинениям в адрес Трампа, которые передала Палата представителей.
Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.
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Источник: korrespondent.net