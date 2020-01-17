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17. 01. 2020

Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки


Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в пятницу, 17 января, у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.
 
Эпицентр землетрясения находился в 120 км от Петропавловск-Камчатского.

Отмечается, что в отдельных районах города ощущались подземные толчки силой до 2-3 баллов

В результате подземных толчков не было обрушений зданий, никто из людей также не пострадал. Угроза цунами также не объявлялась.

Землетрясение вызвало панику у жителей Стамбула

Напомним, ранее мощное землетрясение произошло возле Фукусимы в Японии.

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Источник: korrespondent.net
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