Новый вирус унес жизнь еще одного человека в Китае



Еще один человек, который был заражен коронавирусом, умер в Китае, сообщает РИА Новости в пятницу, 17 января.



Смерть была зафиксирована в городе Ухань провинции Хубэй. Скончался 69-летний мужчина.

Отмечается, что симптомы заболевания пациент обнаружил 31 декабря, однако медицинская помощь не привела к улучшениям.



Первый смертельный случай от нового типа коронавируса был зафиксирован 11 января.



Всего число пораженных коронавирусом составляет 41 человек. Из них пять – в тяжелом состоянии, еще 12 выписались из больницы. Состояние других медики оценивают как стабильное.



Напомним, в конце 2019 года в Китае были зафиксированы первые случаи заболевания пневмонией нового типа. После случаи заболевания были обнаружены в Гонконге, Сингапуре, Таиланде и в Японии.



Возбудителем вспышки пневмонии в Китае стал новый вид коронавируса. Он может вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов.



Смертельная пневмония. Что происходит в Украине

В большинстве случаев заболевшие жалуются на лихорадку и затруднение дыхания. Пока специалисты не могут сказать, может ли вирус передаваться от человека к человеку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net