Население Китая превысило 1,4 миллиарда человек

Численность населения Китая, не учитывая специальных административных районов Гонконг, Макао и Тайваня, к концу 2019 возросла на 4,67 миллиона человек, составив более 1,4 миллиарда, сообщает Государственное статистическое бюро КНР.
В этом же году в Китае умерли 9,98 миллиона человек, а коэффициент смертности достиг 7,14 на тысячу. Естественный прирост населения держится на уровне 3,34 на тысячу человек.
Численность мужского населения возросла до 715,27 миллиона, а женского до 684,78 миллиона человек.
Общее число жителей Китая теперь составляет 1 миллиард 400 миллионов 50 тысяч человек.
Названо количество живущих в Киеве людей
Ранее сообщалось, что правительство используя комплексную методику подсчитало, сколько людей живет в Украине.
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Источник: korrespondent.net
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