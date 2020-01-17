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17. 01. 2020

Масштабный пожар произошел в Хмельницком

В Хмельницком на складе автозапчастей произошел масштабный пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в пятницу, 17 января.

Возгорание произошло на складе автозапчастей на улице Заводской в областном центре. На момент прибытия первого подразделения спасателей площадь пожара уже достигла 160 кв.м, существовала угроза распространения огня.

"Бойцы немедленно приступили к тушению пожара, из-за чрезмерного задымления им пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Тушение пожара значительно осложнялось", - сказано в сообщении.

Огонь прибыли тушить 30 спасателей на восьми спецмашинах, но ликвидация пожара заняла более часа.

"На месте пожара был развернут штаб пожаротушения, а также работала оперативная группа во главе с заместителем начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Александром Гориным", - проинформировали в ГСЧС.

Теперь специалисты выясняют причину возгорания. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, что ранее в Одессе случился пожар на детской площадке. Возгорание произошло на площадке с аттракционами Colorito. Площадь пожара составила 50 кв.м.

Почти на всех объектах есть нарушения пожарной безопасности

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Источник: korrespondent.net
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