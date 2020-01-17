Резолюцию о двухпартийной поддержке Украины рассмотрит Конгресс США

В Конгресс США внесли резолюцию о двухпартийной поддержке Украины. Об этом сообщает Голос Америки в пятницу, 17 января.

Резолюцию внесла так называемая группа поддержки Украины в Палате представителей. Среди группы поддержки Украины в конгрессе - Марси Каптур (Огайо), Энди Гарис (Мэриленд), Майк Квили (Иллинойс), Брайан Фицпатрик (Пенсильвания).

"В то время, когда российская демократия, увы, разрушается на наших глазах, когда президент Путин недавно захватил власть, Украина продолжает принимать меры для укрепления своих демократических институтов. Как члены Конгресса, мы приветствуем устойчивость и достижения украинского народа в условиях российской агрессии. Успех Украины усилит интересы национальной безопасности США в регионе и во всем мире", - говорят конгрессмены.

Напомним, что ранее посол заявил, что "между Трампом и Зеленским ощущается "химия". От личных отношений между главами государств очень многое зависит, считает Владимир Ельченко.

Он также рассказал, когда ждать военную помощь США. В 2020 году общая помощь Украине от США составит $698 млн. Деньги начнут поступать уже в следующем месяце.

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Источник: korrespondent.net