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17. 01. 2020

Франция отправит атомный авианосец на Ближний Восток

Франция уже в этом месяце направит атомный авианосец Шарль де Голль на Ближний Восток. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления перед военнослужащими на базе ВВС близ Орлеана в пятницу, 17 января.

Макрон заявил, что Шарль де Голль будет помогать в проводимой страной военной операции Шаммаль, которая продлится до апреля этого года.

"После этого он (авианосец) будет перемещен в зону Атлантического океана и в Северное море", - сказал Макрон.

Напомним, что ранее в США был спущен на воду авианосец Джон Кеннеди. Водоизмещение авианосца "Джон Кеннеди" достигает порядка 100 тысяч тонн, скорость – более 30 узлов.

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Источник: korrespondent.net
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