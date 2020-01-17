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17. 01. 2020

В Иране идентифицировали тела всех украинцев

В Тегеране идентифицировали тела всех 11 украинцев, погибших в результате крушения сбитого самолета МАУ. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в пятницу, 17 января.

По предварительной информации, тела погибших передадут Украине до 19 января.

Специалисты МВД Украины, находящихся в Тегеране, накануне получили ДНК-профили останков всех 11 погибших граждан Украины. Теперь проводится подготовка для их транспортировки в Украину.

В то же время главы МИД Украины, Великобритании, Канады, Швеции и Афганистана договорились о механизмах сотрудничества с Ираном в расследовании крушения сбитого самолета МАУ, пишет DW. Министры хотят удостовериться, что Иран взял на себя полную ответственность за сбивание украинского самолета и признает свои обязательства перед семьями жертв и компенсации.

Ранее сообщалось, что страны, чьи граждане погибли в ходе катастрофы, выдвинули Ирану пять требований.

Накануне в Украине заявили, что Иран не отвечает на запросы Киева по черным ящикам.

Как сообщалось, 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

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Источник: korrespondent.net
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