Гватемала разорвала дипотношения с Венесуэлой

Новый президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи объявил о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой и закрытии посольства Гватемалы в Каракасе. Об этом сообщает Синьхуа в пятницу, 17 января.

Глава центральноамериканской республики заявил об этом журналистам после встречи с генеральным секретарем Организации американских государств /ОАГ/ Луисом Альмагро.

"Мы дали указания главе МИД, чтобы единственный человек, который остается в посольстве Венесуэлы, вернулся на родину, и мы окончательно прекращаем отношения с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Мы закроем посольство", – сказал Джамматтеи.

Новый президент Гватемалы встретился с Альмагро для обсуждения вопросов участия Гватемалы в Группе Лимы и Межамериканском договоре о взаимной помощи (Пакте Рио).

Ранее на этой неделе США ввели новые санкции в отношении семи граждан Венесуэлы, среди которых недавно избранный спикер парламента страны Луис Парр.

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Источник: korrespondent.net