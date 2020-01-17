СМИ назвали новый участок разведения на Донбассе

Переговорщики в Минске накануне рассматривали 9 участков для нового разведения на Донбассе, одну из них согласовали, сообщает hromadske со ссылкой на два источника в контактной группе.

По данным издания, Украина настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска "Гнутово".

Со своей стороны, Россия настаивает на разведении в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Рассадки, Широкино, вблизи Авдеевки и КПВВ Гнутово.

Как утверждается, было согласовано разведение у пункта пропуска Гнутово.

Отметим, накануне в Минске также обсуждался вопрос контроля над границей на Донбассе и условия проведения местных выборов в регионе.

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Источник: korrespondent.net