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17. 01. 2020

Под Ровно столкнулись семь авто, есть пострадавшие

В Ровенском районе произошло масштабное ДТП с участием семи автомобилей. Пострадали два человека, сообщает управление Нацполиции в Ровенской области в пятницу, 17 января.

"По предварительной информации, из-за сильного тумана и скользкой дороги вблизи села Александрия произошло столкновение семи транспортных средств. Предварительно травмировались два человека, среди которых одна женщина, которую зажало в авто", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, спасатели и медики.

Правоохранители отмечают, что движение на указанном участке дороги затруднено, дорожное покрытие скользкое, видимость не более 30 метров.

Cмотрите фотогалерею: Под Ровно столкнулись семь авто, есть пострадавшие

Накануне под Киевом маршрутка вылетела с дороги и перевернулась. В транспортном средстве ехали 16 пассажиров. Четыре человека получили травмы легкой и средней тяжести и были доставлены в больницу.

Ранее в Польше два брата из Украины погибли в ДТП. Автомобиль с украинцами влетел в грузовик, который двигался впереди их легкового автомобиля.

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Источник: korrespondent.net
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