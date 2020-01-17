В МИД прокомментировали заявления Парнаса об Украине

Глава МИД Украины Вадим Пристайко прокомментировал заявления партнера личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани Льва Парнаса. В комментарии CNN он заявил, что не верит ни одному его слову.

Ранее Парнас сделал несколько заявление об Украине в рамках дела об импичменте президента США Дональда Трампа, в том числе якобы о давлении американского лидера на украинского.

По словам Пристайко, есть люди, которые сейчас пытаются поднять свою политическую значимость, а Парнас пытается "спасти свое дело" - в США он находится под следствием по обвинению в финансовых нарушениях во время избирательной кампании.

Глава МИД подчеркнул, что Украину устраивают официальные каналы коммуникации с США, и в Украине счастливы иметь двухпартийную поддержку.

Сам Трамп продолжает настаивать на том, что не знает Парнаса. При этом журналисты опубликовали фотографию, на которой Трамп изображен вместе с Парнасом.

"Я его совсем не знаю, не знаю, откуда он, ничего не знаю о нем. Я могу только сказать, что это большой обман", - сказал Трамп.

Фотографию с Парнасом американский президент объяснил тем, что у него может быть тысячи подобных фотографий во время сбора средств, но предположил, что это не значит, что он знает Парнаса.

Напомним, накануне в Сенате США официально началось судебное разбирательство по обвинениям в адрес Трампа, которые передала Палата представителей.

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Источник: korrespondent.net