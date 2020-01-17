На Харьковщине 11 человек пострадали от бешеных животных

За первые две недели 2020 года в Харьковской области от укусов бешеных животных пострадали 11 человек. Об этом накануне сообщил Харьковский областной лабораторный центр.

Отмечается, что сейчас все пострадавшие проходят антирабическое лечение.

Всего за полмесяца в регионе было зафиксировано шесть случаев бешенства у животных – в Дергачевском, Харьковском и Золочевском районах. За весь же январь 2019 года таких случаев было лишь пять.

Специалисты напомнили, что бешенство – смертельное заболевание и для людей, и для их питомцев. Единственное спасение – своевременная вакцинация.

Ранее стало известно, что в Николаевской области мужчина умер от бешенства. Собака укусила его еще в августе прошлого года, но мужчина отказался от прививок.

Напомним, на Кировоградщине бешеный пес искусал прохожих. До момента своей кончины от бешенства собака успела покусать троих человек, еще двух испачкала зараженной слюной.

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Источник: korrespondent.net