Директор музфестиваля Atlas Weekend принял присягу нардепа

Директор по связям с госорганами музыкального фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко принес присягу народного депутата Верховной Рады.

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил о вхождении народного депутата в состав партии Слуга народа.

Отметим, 31-летний Александр Санченко родился в Сумах, получил финансовое образование в Международном университете финансов и в сфере делового администрирования в Международном институте менеджмента. Работает директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend.

До этого он основал всеукраинский конкурс красоты, сообразительности и таланта СтудМис Украины, был соинциатором проекта Kyiv Free Wi-Fi и координатором в Red Bull Ukraine.

Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста директора Госбюро расследований и назначил депутата Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора.

Ранее Венедиктова решила сложить мандат парламентария.

Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста директора Госбюро расследований и назначил депутата Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора. Ирина Венедиктова является главой комитета по вопросам правовой политики и народным депутатом Украины от партии Слуга народа.

При этом старое руководство ГБР признало, что не справилось с вызовами ушедшего года.

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Источник: korrespondent.net