Отставка Гончарука: в Кабмине идут консультации

В правительстве идут консультации в связи с заявлением премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, поэтому часа вопросов к Кабмину в Верховной Раде в пятницу, 17 января, не будет, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Сейчас правительство находится на консультациях, поэтому сегодня как такового часа вопросов к правительству не будет", – сказал Разумков, открывая заседание.

При этом он указал, что запланированное выступление министра иностранных дел Вадима Пристайка состоится.

После этого Разумков объявил перерыв в Раде.

Как сообщалось, утром Гончарук подал заявление об оставке. В Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский его рассмотрит.

Ранее нардепы попросили СБУ проверить "запись Гончарука", после публикации которых премьер и подаля в отставку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net