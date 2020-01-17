Второй день в Австралии продолжаются ливни

Сильные дожди уже второй день идут в Австралии и помогают тушить пожары. Об этом сообщает AFP в пятницу, 17 января.

"Сильный дождь уже второй день накрывает восточную часть Австралии и этим самым помогает тушить масштабные лесные пожары, что бушуют уже месяц. Однако десятки вспышек огня и далее существуют", - сказано в публикации.

Тем не менее, в штате Новый Южный Уэльс все еще остается около 30 неуправляемых очагов пожаров.

Австралийцы радуются, что дожди помогают в тушении пожаров. Они надеются, что они будут идти еще несколько дней. По прогнозам синоптиков, на выходных ливни должны пройти в Новом Южном Уэльсе и штате Виктория.

Напомним, что дым от пожаров в Австралии после оборота вокруг планеты вернется на материк. Австралийский смог уже зафиксировали над Южной Америкой. На данный момент он, преодолев половину пути, приближается к материку с противоположной стороны.

Также сообщалось, что на восстановление после пожаров Австралии понадобится сто лет. При пожарах погибли 28 человек и более полумиллиарда животных. Разрушено две тысячи домов, а ущерб местной экосистеме трудно оценить.

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Источник: korrespondent.net