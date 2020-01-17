Сбитый самолет МАУ: Иран назвал свое расследование "исчерпывающим"

В Иране заявили, что считают свою работу по расследованию сбития самолета МАУ "исчерпывающей". Об этом заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает ТАСС в пятницу, 17 января.

Мусави также выразил удивление тем, что представители Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины встретились в Лондоне по тому же вопросу.

"Мы удивлены некоторым заявлениями, а также фактом проведения этой встречи. Тегеран наладил конструктивное и далекоидущее сотрудничество с отправленными [в Иран] делегациями от этих стран", - заявил Мусави.

Процесс опознания тел погибших почти завершен, а расследование продолжается при участии всех сторон, подчеркнул Мусави.

"Такое сотрудничество различных организаций нашей страны будет продолжаться в соответствии с законами и существующими нормами", - подытожил представитель МИД Ирана.

Напомним, ранее эксперт заявил, что в Иране обломки самолета разобрали на металлолом. Пока украинскую группу допустили к обломкам самолета, их уже иранцы разобрали на металлолом и на память, сообщил глава комиссии.

В Иране идентифицировали тела всех украинцев

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Источник: korrespondent.net