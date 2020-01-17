В Верховной Раде несколько депутатов-мажоритарщиков принесли на трибуну уголь и отбойный молоток, рассказывая о долгах перед шахтерами государственных предприятий, сообщает Lb.ua.

"Шахтер добывает этот уголь вот этим отбойным молотком (на глубине - ред.) тысяча метров под землей. Дают нам свет, электроэнергию. Но сегодня в нашей стране люди, которые сидят тысячу метров под землей, бедствуют", - заявил выступавший с трибуны нардеп Сергей Шахов.

Депутаты хотели, чтобы уголь остался на трибуне на весь день, но спикер Дмитрий Разумков потребовал убрать его.

Cмотрите фотогалерею: В Раду принесли уголь и отбойный молоток

"Не нужно здесь оставлять. Это неуважение к тем, кто будет убирать зал", - подчеркнул он.

Напомним, 23 декабря Госказначейство перечислило 322,6 млн гривен на выплату зарплат шахтерам. А 13 ноября угледобывающие предприятия получили на эти цели 1 млрд гривен.

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Источник: korrespondent.net