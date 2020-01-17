Отставка Гончарука: мнения "слуг народа"

Представители правящей партии Слуга народа прокомментировали отставку премьер-министра Алексея Гончарука, заявление о которой он подал в пятницу, 17 января.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что позиция Гончарука об отставке правильная.

"Позиция премьер-министра относительно заявления об отставке - правильная и сильная. Этот шаг подчеркивает командность. Последнее слово за президентом, мы ждем его решения. До решения президента без комментариев", - написал Арахамия.

В кулуарах Верховной Рады он заявил, что фракция поддержит отставку Гончарука, если ее примет президент, сообщает РБК-Украина.

Нардеп Никита Потураев поддержал премьера и позитивно оценил работу Кабмина. Он также отметил, что разговор, который попал в сеть, был смонтирован, а некоторые высказывания вырваны из контекста.

Депутат Даниил Гетманцев отметил, что вопрос отставки Гончарука надо рассматривать на фракционных заседаниях, а также проконсультироваться с президентом..

"Лично у меня даже нет позиции, принимать отставку премьер-министра или не принимать отставку премьер-министра, поскольку я должен проконсультироваться с фракцией, возможно, с президентом... позиция должна быть фракционная, консолидированная, здесь не может быть свободного голосования", - сказал Гетманцев в эфире 112 Украина.

В свою очередь, нардеп Ирина Верещук считает, что в отставку может подать весь Кабмин.

"Кабмин может подать в отставку, главное, чтобы это было законно. Мы знаем о заявлении Алены Бабак, было уже представлено кандидата на должность - Дениса Шмыгаля. Мы начали обговаривать его кандидатуру. Но в связи с тем, что не было премьера, мы поставили на стоп этот вопрос", - сказала она Вестям.

В то же время, LIGA.net со ссылкой на неназванного "слугу народа" сообщает, что решение Гончарука написать заявление об отставке – "это срежиссированная игра".

"Вся эта история с заявлением Гончарука – не более, чем срежиссированная игра. Понятное дело, что никакой отставки не будет – можно даже посмотреть, куда он подал свое заявление", - подчеркнул собеседник, уточнив, что заявление отставке подано не в Верховную Раду, как должен бы был, а президенту.

Отметим, Гончарука поддержали ряд министров.

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Источник: korrespondent.net