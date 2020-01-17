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17. 01. 2020

Гончарук в Раде: Продолжаем работать

Премьер-министр Алексей Гончарук после заявления об оставке пришел в Верховную Раду в пятницу, 17 января.

Перед этим он посетил Офис президента.

С трибуны парламента он поблагодарил за поддержку и сообщил, что правительство продолжает работу в прежнем режиме.

"Правительство продолжит работать в прежнем режиме до того момента, пока президент Украины не примет решение, кто на какой позиции в команде может работать. Это политическое решение, которого мы ожидаем от лидера нашей политической силы", - сказал он.

Гончарук извинился за то, что министры опоздали на час вопросов к правительству. Он пояснил, что это связано с решением подать отставку.

Премьер утверждает, что его заявление "оформлено в соответствии с Конституцией - написано на имя председателя Верховной Рады, а у президента есть право внести его в парламент в любой момент".

Ранее в Слуге народа заявили, что поддержат отставку Гончарука, если ее примет президент Владимир Зеленский.

Отметим, Гончарука поддержали ряд министров. 

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Источник: korrespondent.net
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