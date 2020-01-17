На Полтавщине чиновники присвоили 30 млн грн - СБУ

Чиновники в Полтавской области через фирмы-"прокладки" присвоили более 30 млн грн бюджетных денег. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 17 января.

Деньги были выведены из областного и местного бюджетов во время выполнения ремонтно-строительных работ на объектах социальной сферы. Для этого был создан ряд фирм-"прокладок".

Владельцы коммерческих структур по сговору с должностными лицами обеспечили "освоение" подконтрольными фирмами более 150 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонты и реконструкцию государственных учреждений, среди которых больницы и школы.

"Фигуранты дела искусственно завышали стоимость выполненных работ и количество использованных строительных материалов, фиктивно покупая их у подконтрольных фирм-"прокладок". Для вывода бюджетных денег в "тень" они зарегистрировали ряд подконтрольных коммерческих структур, - сказано в сообщении.

По предварительным данным, фигуранты вывели в теневой оборот и конвертировали в наличность свыше 22 млн грн бюджетных средств. В частности, закупка товаров у подконтрольных коммерческих структур по стоимости, в среднем на 30-40% выше рыночной, привела к нанесению ущерба бюджету почти 10 млн грн.

По данному факту начато уголовное производство по статье о присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.

Напомним, что ранее суд арестовал начальницу налоговой Одесской области. Суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и детективов Национального антикоррупционного бюро.

Также сообщалось, что сельского главу посадили на пять лет за взятку. Пять лет тюрьмы чиновник получил за взятку в 10 тысяч гривен. Также конфисковали его имущество.

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Источник: korrespondent.net