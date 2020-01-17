Москва не увидела прогресса в разрешении конфликта на Донбассе

Новые власти Украины пока не выполняют свои обещания по прекращению конфликта на Донбассе. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ к пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова, обнародованных в пятницу, 17 января, на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Смена власти в Украине летом 2019 года, к сожалению, не привела к прогрессу в разрешении конфликта на Донбассе. Новое руководство страны, провозгласив прекращение войны на юго-востоке одним из своих приоритетов, пока не спешит с реализацией этой задачи. Обстановка остается сложной и напряженной", – говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что объявленное в июле перемирие, хотя и предполагало бессрочный характер, но пока не привело к полному прекращению огня, а проект поправок в Конституцию о децентрализации, внесенный в декабре в Верховную Раду, "на самом деле касался не децентрализации, а реформы административно-территориального устройства с усилением полномочий центральной власти".

В то же время в МИД РФ признали, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский, в отличие от Петра Порошенко, сумел добиться выполнения решений нормандских саммитов 2015-2016 годов по разведению сил на трех участках линии соприкосновения и письменной фиксации формулы Штайнмайера, что позволило провести 9 декабря в Париже саммит нормандской четверки.

Накануне на переговорах в Минске украинская сторона выдвинула новое условие для выборов на Донбассе. Они не смогут пройти без контроля Украины над границей и без участия в них переселенцев.

В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что принятые в декабре в Париже решения нормандского саммита не должны оставаться на бумаге.

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Источник: korrespondent.net