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17. 01. 2020

Сбитый самолет МАУ: как пять стран будут сотрудничать в расследовании

Министры иностранных дел Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины договорились о создании формальной группы, которая будет следить за надлежащим расследованием сбития самолета МАУ в Иране. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в Верховной Раде в пятницу, 17 января.

Пристайко изложил депутатам итоги встречи в Лондоне министров иностранных дел Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана, чьи граждане погибли в авиакатастрофе украинского лайнера.

"Мы договорились создать формальную группу, которая будет помогать нашим органам по расследованию. Наш генеральный прокурор направил письма всем своим коллегам, которые вовлечены... для участия в работе группы специального расследования", - заявил Пристайко и подчеркнул, что министерская группа договорилась наблюдать за работой всех органов, ведущих расследование.

Пристайко также отметил, что на встрече в Лондоне присутствовал глава МИД Нидерландов, который рассказал о ходе расследования катастрофы MH17 и опасности, которые лежат за ним.

"Механизм, который был привлечен между Австралией и Нидерландами (в рамках расследования MH17 - ред.), доказал свою эффективность. Мы сейчас будем использовать наработанную практику, которая есть", - подытожил Пристайко.

Напомним, ранее эксперт заявил, что в Иране обломки самолета разобрали на металлолом. Пока украинскую группу допустили к обломкам самолета, их уже иранцы разобрали на металлолом и на память, сообщил глава комиссии.

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Источник: korrespondent.net
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