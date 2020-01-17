Рада приняла заявление по нацгвардейцу Маркиву

Верховная Рада на заседании в пятницу, 17 января, 323 голосами приняла постановление в связи с уголовным преследованием нацгвардейца Виталия Маркива в Италии.

Согласно ему, парламент считает, что дело Маркива продемонстрировало очевидные нарушения принципов верховенства права, гарантий на справедливый суд и одного из ключевых принципов уголовного процесса - презумпцию невиновности.

"ВРУ... обращает внимание, что процесс проходил в глубоко антиукраинской атмосфере, доказательства стороны обвинения базировались на слухах и предубеждениях, суд отклонил запрос на проведение осмотра места происшествия на горе Карачун (представленный защитой B. Маркива), а вероятная причастность российской и пророссийской стороны, собравшихся там во время трагедии, не расследовалось, отмечает, что во время судебного разбирательства не было предоставлено четких однозначных доказательств вины украинских военных, вообще, Виталия Маркива, в частности", - говорится в постановлении.

Кроме того, Рада протестует против обвинения Украины в нарушении международного гуманитарного права и привлечения страны к упомянутому делу в качестве гражданского ответчика, ведь это противоречит основным принципам международного права в отношении юрисдикционных иммунитетов иностранных государств.

"ВРУ... категорически осуждает использование неприемлемых формулировок в материалах приговора, согласно которым украинская армия является "восставшими украинцами, которые захватили "Карачун", утверждается, что "стрелять по гражданским было привычным способом действий украинской армии и НГУ", а военные действия на востоке Украины называются "продолжающейся гражданской войной", - указано в документе.

Рада постановила обратиться к президенту Италии совместно с парламентом республики с просьбой в рамках своих полномочий обеспечить прозрачность, объективность и беспристрастность апелляционного производства в отношении Маркива.

Напомним, в июле прошлого года итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам заключения по обвинению в гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

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Источник: korrespondent.net