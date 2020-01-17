Рада отклонила законопроект о Бюро финрасследований

Верховная Рада в пятницу, 17 января, отклонила законопроект №1208-2 о Бюро финансовых расследований, который был принят в первом чтении в октябре 2019 года. "За" соответствующее решение проголосовали 253 нардепа.

Причиной отклонения стал негативный вывод профильного комитета и главного юридического управления.

Законопроект предусматривал разделение сервисной и правоохранительной функций налоговой службы, ликвидацию налоговой милиции. Также документ предусматривал оптимизацию структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере финансов, устранение дублирования их функций и создание Бюро финансовых расследований - центрального органа исполнительной власти.

Согласно законопроекту, Бюро финрасследований должно было подчиняться Кабинету министров и координироваться министром финансов. По данным НВ, именно это стало причиной отклонения: президент Зеленский считает, что БФР должно быть подконтрольно Офису президента, а не Минфину, как это было прописано в законопроекте.

Планировалось, что Бюро должно было стать новым центральным органом исполнительной власти, задачей которого должно было стать расследование преступлений в сфере финансов и смежных сферах.

Осенью сообщалось, что Налоговой милиции продлили полномочия до создания Бюро финансовых расследований.

В августе секретарь СНБО анонсировал создание Службы финрасследований. Ведомство будет предупреждать совершение преступлений в финансовой сфере.

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Источник: korrespondent.net