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17. 01. 2020

ЕС отреагировал на заявление Гончарука об отставке

Евросоюз продолжит сотрудничество с правительством Украины, несмотря на возможную отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом в комментарии Hromadske в пятницу, 17 января, заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"У нас - и у меня лично - очень хорошие рабочие отношения с правительством, с отдельными министрами. И в каком бы направлении ни развивались политические события, сотрудничество с правительством Украины будет продолжаться", - сказал он.

Посол уточнил, что ситуация с отставкой не повлияет на отношения и сотрудничество между ЕС и украинским правительством.

"Внутренняя политика - это внутренняя политика. И в демократическом государстве это имеет большое значение. Что-то может произойти буквально за одну ночь. И это является лишь подтверждением жизнеспособности украинской демократии", - отметил Маасикас.

Ранее правительство Гончарука поддержал МВФ.

Отметим, Гончарук подал заявление об отставке президенту Владимиру Зеленскому после публикации скандальных записей "совещания Гончарука". Президент пока ситуацию не прокомментировал.

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Источник: korrespondent.net
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