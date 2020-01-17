Пристайко считает зарплату чиновников в 16 тысяч гривен "унижением"

Зарплата чиновников, в том числе министров, в размере 16 тысяч гривен является неуважением к государству, поэтому тема зарплат нуждается в обсуждении Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в пятницу, 17 января, передает УНИАН.

"Это, наверное, и есть тот путь, который мы должны пройти для того, чтобы оценить внутри себя, каким образом мы с вами готовы как государство оплачивать услуги, чиновников, и всего остального", - сказал Пристайко.

Он уверен, что "тот дисбаланс, который существует сейчас, все равно рано или поздно придется решать".

"Оклады министров в 16 тяс. гривен - это является неуважением к нашему государству, и это путь к тому, чтобы эти бешеные проценты премий и еще что-то решался... Надо посмотреть, сколько стоит оплата труда каждого из нас, когда мы говорим, что некоторые судьи или некоторые еще получает в сотнях тысяч гривен, а вы все еще рассчитываете, что министры могут работать по 16 тяс. гривен. Это значит, что мы сами себя обманываем. Этот вопрос надо решить как можно быстрее", - подчеркнул Пристайко.

Ранее Алексей Гончарук пояснил высокие зарплаты министров. Премьер считает, что высокие зарплаты в Кабмине необходимы для того, чтобы у чиновников не было соблазна воровать.

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Источник: korrespondent.net